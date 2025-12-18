Ante la confirmación de dos casos de influenza tipo A H3N2, denominada “supergripe”, en el Perú, es importante identificar los síntomas y, sobre todo, diferenciarla del resfriado común y del COVID-19.

Es fundamental entender que, aunque estas tres enfermedades afectan el sistema respiratorio y comparten síntomas como fiebre y tos, tienen orígenes y riesgos distintos.

GRIPE. La gripe común suele ser causada por diversos virus y presenta cuadros leves que desaparecen en pocos días con reposo.

COVID-19. En tanto, el COVID-19, provocado por el virus SARS-CoV-2, se diferencia principalmente por su capacidad de transmisión y su impacto multisistémico. Además, puede tener un periodo de incubación más largo y causar la pérdida temporal del gusto o el olfato, algo poco común en la influenza.

A H3N2. La Influenza A (H3N2) es un subtipo de la gripe estacional que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tiende a ser más agresiva, provocando síntomas sistémicos más intensos y un mayor riesgo de complicaciones en adultos mayores y niños pequeños en comparación con otras cepas.

DIAGNÓSTICO. Debido a la similitud de los síntomas, la única forma precisa de diagnosticar es mediante pruebas de laboratorio, como el test de PCR o las pruebas de antígenos.

TRATAMIENTO. Es vital identificar si se trata de H3N2 o COVID-19, pues los tratamientos antivirales para la influenza no son efectivos contra el coronavirus, y viceversa.

VACUNACIÓN. La vacunación anual contra la influenza y el esquema actualizado contra el COVID-19 reducen drásticamente las hospitalizaciones y muertes.

OJO AL DATO

Mantener el lavado de manos, la ventilación de espacios cerrados y el uso de mascarillas si se presentan síntomas son recomendaciones para prevenir contagios.