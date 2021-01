¡A la tecnología no se le escapa nada! Con la llegada del verano, muchos desean aprovechar la temporada de calor para lucir unos cuerpos fantásticos. Sin embargo, si aún no has llegado a la meta deseada, existen diversas aplicaciones que te ayudarán a reducir medidas y a cuidar más tu alimentación; lo mejor de todo es que no tienen costo alguno. A continuación, te contamos cuáles son las mejores apps para conseguir el cuerpo que tanto deseas durante este verano.

Asistente de dietas

Si recién estás empezando a cuidar tu alimentación y te cuesta seguir ciertas dietas, esta app es perfecta para ti. Se trata de una asistente personal que te acompañará en todo momento e, inclusive, te recompensará cada vez que llegues a tus objetivos. Además, podrás encontrar consejos útiles, contador de calorías, desafíos y mucho más. Disponible para iOs y Android.

Diet Point

¿Sin ideas para cocinar? En esta aplicación hallarás más de 150 planes nutricionales con ingredientes fáciles de conseguir. Para ello, necesitas conocer tu peso y brindar toda la información posible sobre tus hábitos alimenticios para que la app te recomiende la más adecuada para ti. Encuéntrala en App Store y Play Store.

Carrot Hunger

Este será el contador de calorías más divertido de tu celular. Carrot Hunger cuenta con una personalidad basada en inteligencia artificial, bastante sarcástica y vivaz, que te regañará cada vez que te pases de las calorías necesarias. A su vez, te felicitará cuando comas sano y sin excederte. Por el momento solo está habilitada en App Store.

Sweat

Es la comunidad femenina fitness más grande del mundo. Ponte en forma con la ayuda de expertas como Kayla Itsines, Kelsey Wells, Chontel Duncan, Stephanie Sanzo y Sjana Earp. En la app todas comparten sus métodos de entrenamientos y recomendaciones básicas para empezar. Disponible en Google Play.

Time Your Bites

Si eres de las personas que come demasiado rápido, entonces debes bajar esta app. Aquí podrás comer a la par de una franja de tiempo, la cual te indicará por cuánto tiempo debes masticar para digerir mejor los alimentos. Excelente opción para las mujeres que comen en menos de cinco minutos y casi no sienten saciedad. Descárgala en Play Store.

Plant Nanny

Cuando uno se somete a un régimen alimenticio, siempre se recomienda consumir dos litros de agua como mínimo al día. Por supuesto, al inicio no todos cumplen con ese objetivo por falta de costumbre; sin embargo, gracias a esta simpática aplicación será posible. ¿Cómo? En esta app tendrás que tomar agua cada intervalo de tiempo para mantener con vida a una planta animada. Cada vez que tomes uno o dos vasos de agua, ésta crecerá feliz y sana.

