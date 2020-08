“¿Cuánto tiempo dura la inmunidad en mi cuerpo?”. Este es uno de los temas que más dudas generan a las personas que contrajeron el coronavirus y superaron con éxito la enfermedad.

“Sea cuales sean los mecanismos, es muy probable que haya mucha gente inmunizada sin que se la detecte en la serología”, es decir, por los test de anticuerpos, aseguró a inicios de agosto a la agencia AFP Yonathan Freund, profesor de medicina de urgencias en el hospital parisino de la Pitié-Salpêtrière.

Esta teoría reposa sobre dos pilares. Por un lado, la hipótesis de una inmunidad cruzada, es decir, el hecho de estar protegido contra el nuevo coronavirus por haber estado infectado anteriormente por otros virus de la misma familia, que causan los resfríos comunes.

Según algunos estudios, en los pacientes afectados por la covid-19, el nivel de anticuerpos podría bajar rápidamente en unas semanas.

“Eso podría decir dos cosas: una, que sería catastrófica, es que la inmunidad contra la covid no dura. Pero no creo que sea así: sobre 18 millones de casos, no hay casos probados de reincidencia”, asegura el profesor Freund.

“La otra es que puede haber personas inmunizadas que no se detectan en serología”, agrega.

Elmer Huerta también opina sobre la inmunidad tras contraer el virus

Según el peruano Elmer Huerta, hay varios estudios que indican que el tiempo de inmunidad puede durar entre 3 o 6 meses.

“Había varios estudios que indicaban que a los tres meses se iba a la inmunidad humoral, o sea, la producción de anticuerpos. Pero luego sale un estudio chino hecho en mas personas que dice que podría durar hasta 6 meses. Entonces, ni uno ni el otro es bueno, tres meses en pronto, seis meses también”, dijo en su secuencia ’Sanamente’ de América TV.

El especialista recordó que la pandemia por el COVID-19 tiene menos de un año, por lo que no ha hecho estudios en pacientes ‘a largo plazo'.

“Hay que esperar más, no sabemos hasta el momento cuánto tiempo dura la inmunidad. No hay seguimiento de pacientes a largo plazo, porque recién estamos en el octavo mes de la pandemia”, añadió.

Elmer Huerta sobre la inmunidad frente al Covid-19 - OJO

TE PUEDE INTERESAR