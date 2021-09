Un joven se volvió viral en redes sociales tras protagonizar un incidente con faltas de respeto hacia una policía femenina, personal de serenazgo e inspectores de la Municipalidad de Ilo. El sujeto identificado como Antonio Chiara se encontraba sin mascarilla en la vía pública y fue intervenido por las autoridades. En el video se ve como el muchacho insulta con frases racistas y clasistas a los inspectores. “No eres nadie, perdedor... ¿Cuánto ganas? Tengo dinero, hago lo que quiera”, “No me vas a tocar oe, qué te crees, ni siquiera eres policía... cuál causa? Causa es la que te comes oe sano... mamá estoy afuera de la PIP y estos igualados piensan que me pueden hacer subir”, se le escucha decir al sujeto. (Video: Twitter).