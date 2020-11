El vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, sufrió una violenta agresión en los exteriores del Congreso cuando brindaba declaraciones a la prensa luego de que se aprobara la vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra. “Tengo un golpe en la cara, me ha golpeado con algo contundente que tenía en la mano, me ha abierto el pómulo, he sangrado de la nariz (...) Iré al médico legista porque voy a presentar una denuncia contra esta agresión. No conozco a este joven”, comentó en América Noticia.