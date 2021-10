La chica reality Alejandra Baigorria preocupó a todos sus seguidores al revelar que tuvo que operarse de emergencia tras sufrir una terrible lesión en el tendón de Aquiles, la cual la mantendrá alejada de Esto es guerra. La influencer se mostró muy triste pues no podrá competir ante el equipo de Puerto Rico. “El dolor es muy fuerte, constante. Es una lesión bastante dolorosa. Pensé que cuando me rompí la rodilla era lo más doloroso, pero no. (...) Es un proceso largo y por eso me siento súper triste. Anímicamente no estoy bien”, manifestó Alejandra. (Video: Instagram/@alejandrabaigorria).