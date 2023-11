Brunella Horna se enojó EN VIVO con Edson Dávila, pues su compañero de conducción señaló que la rubia no estuvo presenta en la edición anterior de ‘América Hoy’ porque tenía que cargar la estatua de su suegro César Acuña, no obstante, Brunella no tomó con gracia la broma de Giselo. “Yo no me meto con tu mamá, con tu familia. Entonces no voy a permitir que te metas con mi suegro, con mi familia”, manifestó fastiada la popular ‘Bubu’. (Fuente: América TV)