Durante el programa América Espectáculos, mostraron fotos de la niñez y adolescencia de Brunella Horna. La empresaria aseguró que está “igualita”, pero pasó por la “la edad del pavo”, época en la que tuvo brackets: “La edad del pavo, esa etapa que va cambiando tu cuerpo, pero yo a mi cara nunca le he hecho nada, así que es mi cara igualita”. Según la novia de Richard Acuña, no tiene ‘retoquitos’ en el rostro: “Nunca van a ver que yo me he operado, nada (...) yo he dicho ningún arreglito en la cara”. Fuente: América Televisión