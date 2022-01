¡Más que orgulloso! Christian Cueva estuvo en el distrito de La Victoria firmando camisetas para incentivar a los ciudadanos a que se vacunen contra el COVID-19. Y es que el seleccionado no pudo evitar ser consultado sobre el caluroso abrazo que tuvo con el DT de la ‘bicolor’, Ricardo Gareca, cuando se logró la victoria frente al equipo de Colombia . “Es una persona la cual a mi me ha fortalecido mucho en mi camino del fútbol, es una persona con la cual siempre estaré agradecido. Muy feliz que Dios me ponga personas en mi camino para que yo pueda seguir avanzando o creciendo como persona. Es como un padre, es un vínculo que creció en casi 7 años que tenemos juntos y estoy muy feliz”, expresó bastante emocionado. (Video: América TV)