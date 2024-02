El cantante de cumbia Christian Domínguez reapareció tras revelarse que le fue infiel a su expareja Pamela Franco. El ex conductor de ‘América Hoy’ fue interrogado acerca de los rumores que sugerían que su manager era quien le proporcionaba los contactos de sus amantes. “No, yo no tengo modus operandi, no es algo constante”, aseguró. (Fuente: América TV)