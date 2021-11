El líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’, Christian Domínguez, se pronunció sobre las últimas declaraciones de su expareja Isabel Acevedo en el magazine de ‘América Hoy’, quien aseguró que fue un error su relación con el cantante. “Considero que si eso fue un error o no, eso debe quedar entre las dos personas. De repente para alguien puede decir a mí me sirvió, y el otro puede decir a mí no me sirvió, es algo muy personal”, declaró para las cámaras de América Espectáculos. “A veces uno termina una relación y considera que no fue un error y dice bueno son etapas que no se dieron, pero no fue un error porque de eso tú aprendes cosas”, añadió. (Video: América TV ).