Este 29 de diciembre de 2022, al inicio del programa América Hoy, Edson Dávila apareció con una piñata con la cara de Janet Barboza: “No puedo seguir en estas mañanas sin ella, me gusta tenerla presente. No está en cuerpo presente, pero aquí la encontramos”, dijo ‘Giselo’. “¿Quién ha hecho esa maldad?”, cuestionó Ethel Pozo. “No hay Año Nuevo sin la piñata de la señora Janet Barboza y hoy la reventamos aquí, en América Hoy”, agregó Edson. Ante la negativa de sus compañeros, ‘Giselo’ se mostró indignado: “¿Si no la rompemos y la quemamos, cómo va a ser una piñata?”.