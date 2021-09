Edson Dávila ‘Giselo’ reveló que quiere quedar en la conducción de “América hoy”, pero sin Ethel Pozo, Melissa Paredes y Janet Barboza: Me gustaría ser conductor oficial , pero yo solo. De vez en cuando que la inviten a Ethel, que la inviten a Melissa, que la inviten a Janet. Poco a poco, me estoy ganando mi espacio, me estoy ganando mi gente, después darles la oportunidad a las chicas que a ellas les falta un poco”. Fuente: América Televisión