Ethel Pozo consideró que los padres no deberían meterse en los romances de sus hijos, tras opinar sobre la conciliación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba . Como se recuerda, el papá del ‘Gato’, Jorge Cuba, ha afirmado que siempre se opuso al matrimonio de su hijo con la actriz. “Hay un dicho que siempre hay que hacerle casos a los padres, pero en una relación de a dos, decides tú (...) Uno no siempre le cuenta al papá o a la mamá de lo que pasa en tu casa. Mi mamá nunca se ha metido (en mis relaciones), pero me deja decidir a mí”, dijo en ‘América HOY’. | VIDEO: América TV