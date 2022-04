Ethel Pozo reveló que el programa “América hoy” cambió las recetas que tenían planeadas pues, debido al alza de precios, decidieron no incluir pollo ni carne en los platos que presentan a diario: “Lo que estamos viviendo es uno de los peores momentos de la historia de nuestro país, es decir, no solo la gasolina, los alimentos, entonces cómo podemos sobrellevar esto. Inclusive nosotros, en un programa, por supuesto, que tiene cocina a diario, hemos tenido que cambiar nuestro menú porque sin duda no les puedo presentar una receta de pollo el día de hoy porque quién va a poder comprar el pollo, carne, quién lo va a comprar. Entonces, el día de hoy la receta es económica, nutritiva”, dijo la conductora. Fuente: América Televisión