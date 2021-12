Jazmín Pinedo inició América Espectáculos refiriéndose a la ausencia de Rebeca Escribens: “Hoy quiero darles una noticia un poco triste, tal vez, para la gente. Como pueden observar no está Rebeca, Rebeca ha decidido dar un paso al costado, de verdad gracias Rebeca por el pase que me has dado, esto es un sueño para mí”. Jaime ‘Choca’ Mandros se unió a la broma: “Rebeca dijo ‘yo no aguanto a Jazmín, fue un día suficiente con ella, que ella se quede en la tarde, yo me quedo en la mañana’”. La ‘chinita’ aclaró que solo se trató de una broma por el Día de los Inocentes: “Yo pensé que nos habíamos llevado bien (...) mentira, mentira, estamos molestando, es el Día de los Inocentes, bromita”. Fuente: América Televisión