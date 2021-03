Jazmín Pinedo no pudo contener las lágrimas al recordar que su primo falleció víctima del Covid-19, dejando a huérfano a un niño de 4 años. “Hace dos semanas perdí a mi primo mayor por el covid, hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos como familia. No puedo darle la cara a mis abuelos porque no tengo palabras”, contó en vivo en el programa “En Boca de Todos”. Pinedo reemplaza a Tula Rodríguez y Maju Mantilla, quienes dieron positivo al coronavirus.