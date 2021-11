Magaly Solier fue galardonada en el Zurich Film Festival (Festival de Cine de Zúrich 2021). La peruana ganó la categoría Mejor actriz por su papel en “The Saint of the Impossible”, película del director Marc Raymond Wilkins. La actriz agradeció a su familia por el reconocimiento además de su mánager, “Este premio se lo dedico a mi mánager, Cali Flores. Cuando lo conocí me dijo que yo era un diamante en bruto al que había que pulir”. (Fuente: América TV