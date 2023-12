Mariela Zanetti fue invitada al set de ‘América Hoy’ e hizo una sorpresiva revelación. La exvedette contó que Christian Domínguez la perseguía cuando ella formaba parte de ‘Risas en América’. “Christian me perseguía, en esa época, lo voy a decir públicamente, es verdad. Una vez yo estaba saliendo de los estudios de América TV y el señor se cruza conmigo y me arrincona contra la pared”, confesó. No obstante, el co-conductor del magazine matutino se defendió: “Ella sabía perfectamente (que a mi me gustaba) porque yo comentaba, entonces como sabía me ponía nervioso, se acercaba y me decía “hola”. Hasta que un día, dije no, ahora pues (y la arrinconó)”, expresó el cantante. (Fuente: América TV)