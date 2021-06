Néstor Villanueva estuvo como invitado en el programa ‘Mujeres al Mando’ junto a su hijo Adrianito, quien no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al recordar que se viene el Día del Padre. “Él sabe que yo lo amo, es mi campeón, yo lo ayudo en lo que pueda, siempre lo apoyo en lo que le gusta hacer. Aunque a veces hace travesuras, él me dice que me quiere mucho, me dice palabras muy bonitas, como ahorita, y eso es el regalo más grande para mi”, dijo el cantante con la voz entre cortada. (Video: Latina TV)