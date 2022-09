En el año 2021, cuando se destapó el escándalo de infidelidad de Melissa Paredes, Ethel Pozo se mostró afectada y la exesposa del ‘Gato’ Cuba le aclaró públicamente que no era de su círculo cercano. Este sábado 10 de septiembre, la hija de Gisela Valcárcel se casó con Julián Alexander, a quien conoció a través de Melissa Paredes, quien actuaba en una producción dirigida por el hermano de Michelle Alexander. Pese a ser la ‘cupido’, Melissa Paredes confirmó que no estuvo invitada a la boda, pues mientras Ethel Pozo y Julián Alexander daban el sí, ella se fue a entrenar al gimnasio y luego a comer galletas. El periodista Samuel Suárez no dudó en burlarse: “Melissa Paredes, la cupido de ese amor, se quedó esperando su invitación al matriki. Es que no es de su círculo cercano”, escribió. Fuente: Instagram @valepiazzav @melissapareds