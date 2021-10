La líder de ‘Agua’ Bella’ Yolanda Medina fue eliminada por Vania Bludau en las semifinales de ‘Reinas del show’. La cumbiambera no pudo evitar conmoverse al quedar fuera del reality de baile y agradeció a Gisela Valcárcel por la oportunidad de formar parte del programa. “Me voy tan contenta, estas lágrimas no son derrota, estas lágrimas son de alegría, de saber que mi mamita y mi familia me miran cada sábado... Este es el inicio de una nueva Yolanda”, indicó. (Video: América TV).