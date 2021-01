“Ellos (los policías) iban bebiendo una cerveza cuando me dicen ‘señorita, tómate una’. Yo me sentí comprometida, porque me estaban llevando a mi casa, me habían intervenido en toque de queda... habré tomado tres sorbos y ya no me acuerdo de nada”, contó la joven de 24 años, quien denunció que dos policías la violaron noviembre del año pasado, en el distrito de Ate Vitarte. El suboficial de tercera PNP Kenji Guzmán Peceros fu capturado.