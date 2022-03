Un sicario lo quiso matar a un hombre en una bodega ubicada en La Victoria, pero la pistola se trabó. De acuerdo a América Noticias, el objetivo era asesinar a Roberto Carerra, el dueño del negocio. En el video se ve que intenta disparar hasta en tres oportunidades, pero no lo consigue; al observar lo que ocurría, una clienta lo golpeó y se fue caminando entre risas. “Gracias a Dios la pistola se le ha trabado al delincuente”, dijo el hombre, quien sospecha que el sicario fue enviado por la dueña de la casa donde tiene su bodega, ya que antes la denunció por amenazas de muerte. No obstante, Cinthya Nieto asegura que no lo mandó a matar y que, por el contrario, sería una estrategia de Carerra para no ser desalojado. Fuente: América Televisión