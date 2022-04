Mariella, prima de la mujer de 31 años que estuvo encerrada durante 20 años en una casa en San Juan de Lurigancho, declaró que la vio por última vez cuando tenían 10 años: “Efectivamente mi prima no sale aproximadamente 20 años. Con ella jugábamos normal, hasta los 10 años. Nosotros nos fuimos a vivir al Rímac, pero acá quedó familia”. Según esta joven, siempre les pareció raro no ver a su prima, pero la madre hacía una vida tan normal que suponían que no había nada grave: “Nos parecía raro, pero como a la mamá la veíamos normal, o sea, nos saludaba normal, hacía su vida, iba al mercado (...) no veíamos en ella una tristeza, una preocupación de que haya estado pasando algo adentro”. “Ella solamente estudió primero de primaria, ella no fue más al colegio, tampoco tiene DNI”, declaró. “La mamá y la hermana sí vivían ahí, normal. Llamaba la atención, todos murmuramos. La otra prima tampoco no salía, ninguna de las dos”, comentó Mariella. Asimismo, el programa “América hoy” indicó que la mujer tendría esquizofrenia. Fuente: América Televisión.