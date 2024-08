Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Luis, de 27 años, quien me escribe desde Villa El Salvador:

Doctora Moro, estoy en una relación con María, una mujer increíble a la que amo con todo mi corazón. Es una persona dulce y atenta. Sin embargo, desde hace unos meses, nuestra relación ha empezado a llenarse de inseguridades, y ya no sé cómo manejarlo. Lo que más me inquieta es que María me pregunta, casi todos los días, si la amo.

Al principio, lo tomé como una muestra de cariño, una necesidad de reafirmación que todos podemos tener en algún momento. Pero ahora, estas preguntas se han vuelto tan constantes que siento que no importa cuántas veces le diga que la amo, ella no termina de creerme.

Un día estábamos celebrando nuestro segundo aniversario. Le preparé una cena romántica en casa, con velas, su vino favorito y una lista de canciones que siempre nos hacen sonreír.

Todo iba perfecto, pero de repente, en medio de la cena, María dejó de sonreír. Me miró con esos ojos llenos de dudas y me preguntó, “¿De verdad me amas?”. Me quedé desconcertado, doctora.

Ahí, en medio de una noche que había preparado con tanto amor, tuve que dejar los cubiertos y volver a decirle cuánto la amo, intentando que lo sintiera con la misma fuerza que yo. Pero vi en su mirada que seguía dudando, y eso me rompió el corazón.

He intentado hablar con ella sobre esto, tratar de entender de dónde vienen sus inseguridades, pero cada vez que lo hago, terminamos en un círculo sin fin.

¿Cómo puedo hacer para que María confíe en mis palabras?

Querido Luis, es fundamental que hables con María de manera abierta y honesta sobre sus inseguridades. Recuérdale que el amor no solo se demuestra con palabras, sino con acciones diarias. Además, intenta crear momentos especiales que refuercen su conexión, como recordarle por qué te enamoraste de ella, y cómo esos sentimientos han crecido con el tiempo.