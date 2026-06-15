El caluroso clima que se registra a lo largo de la costa peruana en pleno otoño se extenderá hasta octubre próximo debido al fenómeno El Niño Costero, que presenta actualmente una magnitud moderada, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

A través de un informe sobre los efectos de este evento en las temperaturas y precipitaciones, detalló que hasta ese mes se prevé un escenario cálido, pero las temperaturas serán superiores a lo normal entre junio y septiembre, sobre todo en la costa norte y central.

En Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad el calor será intenso entre junio y septiembre, mientras que Lima y Áncash soportará registros por encima de lo normal entre junio y agosto, lo cual ya se está dando al reportarse registros que bordean los 30 grados.

“(Habrá) incrementos de la temperatura del aire de al menos 2°C, en promedio”, estimó. Ante ello, aconsejó al Gobierno a activar medidas frente al estrés térmico. “Estas pueden incluir campañas de prevención por golpes de calor y deshidratación, vigilancia de poblaciones vulnerables, protección de cultivos sensibles”, anotó.

SITUACIÓN. En el documento, que da cuenta que el Perú ha sufrido El Niño en cinco periodos (1982–1983, 1997–1998, 2015–2016, 2017 y 2023–2024), se proyectan también registros de lluvias entre normal y superior en regiones de la costa norte, mientras que, al contrario, en la sierra y selva se presentarán escenarios entre normales e inferiores.

Por ello, recomendó a las autoridades reforzar la gestión del recurso hídrico en zonas con posible déficit de lluvias a través del uso eficiente del agua, priorización de reservas para consumo humano y actividades agropecuarias. Asimismo, pidió intensificar la prevención frente a incendios forestales durante el periodo seco, es decir, en invierno e inicios de primavera.

“Se recomienda a las autoridades nacionales, regionales y locales reforzar las acciones de prevención prospectiva y correctiva” para evitar daños, agregó.

RIESGO. Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), existen 1065 zonas críticas que son vulnerables a movimientos de masa, como huaicos, debido a que concentran áreas inestables y poblaciones asentadas en condiciones de riesgo. Principalmente están en Lima (141), Cajamarca (117), Amazonas (108), Áncash (99), y Cusco (84).

Además, hay 1086 puntos críticos con niveles de riesgo alto y muy alto frente a inundaciones. Estos se encuentran sobre todo en departamentos de Puno (97), Huánuco (88), Junín (86), Cusco (80) y Lima (75).

CIFRA. 2.5 millones de peruanos se encuentran en riesgo alto ante efectos de El Niño.

OJO AL DATO. El impacto de El Niño en el Perú depende de la intensidad, la localización del calentamiento oceánico y la estación.