La muerte de los dos bomberos por el terrible accidente ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez, ha causado conmoción en todo el país. Y es que esta vez, Paolo Maldonado, mejor amigo de Nicolás Santa Gadea, uno de los jóvenes que perdió la vida el pasado viernes, se pronunció sobre esta tragedia que enluta a los hombres de rojo de la compañía Garibaldi 7.

Según comentó para la prensa, conocía a Nicolás desde la adolescencia y ambos siempre tuvieron la ilusión de formar parte de los bomberos voluntarios. “Siempre quisimos ser bomberos porque nuestros padres son bomberos. Él entró a la compañía antes. Nicolás era muy responsable, disciplinado, muy centrado y maduro para su edad, un ejemplo para todos”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Paolo señaló que él se encontraba preparándose para empezar a trabajar cuando se enteró del accidente. “Tenemos un chat grupal y empezaron a preguntarse por qué tantas ambulancias iban hacia el aeropuerto. Le escribí a Nicolás para preguntarle qué pasaba, porque sabía que él trabajaba ahí, pero no me respondía. Se hablaba de bomberos muertos. No quería creerlo hasta no escucharlo de forma oficial”, agregó.

Finalmente, reveló la última conversación que mantuvo con Nicolás Santa Gadea. “La última vez que hablé con él fue el viernes en la mañana. Siempre hablábamos para desearnos que nos vaya bien y le dije ‘que tengas buen turno. hermano, nos vemos’”, relató.

A través de sus redes sociales, Paolo Maldonado Legay compartió un sentido mensaje en homenaje a Nicolás Santa Gadea. “Te fuiste haciendo lo que más te gusta mi hermano, te voy a extrañar demasiado, ahora quién será mi competencia? ahora con quién mido en conocimientos? Ahora quién será la motivación para ser mejor que el otro pero de corazón, porque nos propusimos tener esa rivalidad y siempre lo hablamos, Nicolás, íbamos a ser grandes bomberos y nuestra idea era lograrlo juntos, ahora de quién seré su mano derecha en emergencias. Me harás tanta falta en el servicio, para darle color como le decíamos, es inevitable no llorar al escribir y recordarte, descansa en paz Rikolás, te extrañaré mucho mi querido 90.11″, escribió en sus historias de Instagram.

