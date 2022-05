La bancada de Acción Popular (AP) invocó al presidente de la República, Pedro Castillo, a no promulgar la ley que recompone el consejo directivo de la Superintendencia Nacional Superior (Sunedu), aprobado por el Parlamento el último miércoles con 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones.

A través de un comunicado, firmado por Mesías Guevara Amasifuén, presidente de AP, se precisa que “la educación constituye el motor fundamental para consolidar el desarrollo de nuestro país, por lo tanto, es imperativo que su calidad se de en los diferentes niveles del sistema educativo”.

En esa línea, la bancada sostiene que uno de los principios de su ideario es “la educación al encuentro del educando”, por ello siempre han trabajado en el fortalecimiento de la educación peruana.

Asimismo, se recuerda que los congresistas de AP que estuvieron en el período 2011-2016 apoyaron la creación de la Sunedu y la reforma universitaria. Por lo que, se insta a los parlamentarios de la actual bancada que han impulsado y aprobado la recomposición de la Sunedu “corregir su accionar” ya que han actuado en sentido contrario a los “principios de Acción Popular y a los intereses nacionales”.

“Invoco al Presidente de la República a no promulgar esta ley. De no ser así, debemos reunir las firmas necesarias para ir al Tribunal Constitucional y lograr que declaren su inconstitucionalidad. La educación va más allá del negocio y de la ideología política, pensemos en el Perú y no pongamos en peligro el futuro de nuestra juventud”, finaliza.

Pronunciamiento de Acción Popular.

