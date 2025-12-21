Los residentes del Hogar Canevaro, centro gerontológico administrado por la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM), celebraron la Navidad con una emotiva dramatización del nacimiento en vivo, actividad que promovió la integración y el espíritu festivo entre los adultos mayores.

Durante la escenificación de la natividad de Jesús, los propios residentes personificaron a María, José, los tres Reyes Magos y Dios, recibiendo los aplausos y el reconocimiento de sus compañeros. Asimismo, la aparición de Papá Noel, interpretado por el residente Luis Hoyos, sorprendió y animó a los asistentes.

Esta puesta en escena fue impulsada por cuarto año consecutivo por el grupo de teatro “Los adultos mayores de la tercera juventud”, iniciativa que se creó en el Hogar Canevaro en noviembre de 2021 y que fomenta la participación activa y la expresión artística de los residentes.

Como parte de la programación navideña, el servicio de Terapia Física presentó el número “Mi burrito sabanero”, en el que profesionales y adultos mayores compartieron una dinámica de baile, mientras que el servicio de Psicología ofreció un mix musical con villancicos tradicionales.

El espectáculo central estuvo a cargo del grupo de la reconocida vocalista de Pintura Roja, Pilar Catalán, quien interpretó emblemáticas canciones que hicieron bailar y disfrutar a los residentes. El equipo del servicio de Nutrición, que gestionó su presencia, acompañó a las artistas en la pista del comedor central.

La directora del Hogar Canevaro, Mónica Alva, quien participó de la actividad, reafirmó su compromiso de continuar promoviendo espacios de esparcimiento y bienestar para los adultos mayores albergados.

“Este es nuestro hogar y quiero que así lo sientan. Somos su familia y estamos haciendo todo lo posible para que no solo tengan una linda Navidad, sino buenos momentos durante los 365 días del año”, dijo Alva.

La jornada concluyó con un compartir navideño, como símbolo de unión y fraternidad. Cabe destacar que el Hogar Canevaro acoge actualmente a más de 300 adultos mayores en situación de vulnerabilidad.