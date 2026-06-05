Aunque reconoció sus diferencias con Fuerza Popular (FP), el excandidato presidencial Rafael López Aliaga pidió ayer votar por Keiko Fujimori, porque representa la democracia y “la patria está en peligro”. Además, convocó a sus simpatizantes a sumarse como personeros de FP para evitar que “roben el voto al pueblo más humilde”.

“No podemos dejar el país al garete, responsablemente pedimos el voto por la única opción democrática, que en estos momentos se llama Keiko Fujimori”, indicó.

“Si Perú cae en manos de esa izquierda radical o ese comunismo, va a tener los siguientes efectos económicos casi de inmediato: fuga de capitales, subida del tipo de cambio (dólar caro), falta de trabajo, cero inversión”, advirtió.

“Aunque tenemos grandes diferencias con su forma de trabajo, hay que poner en la balanza, la balanza de defensa de la democracia, o puede entrar una dictadura de izquierda radical con aliados de la peor estirpe”, detalló.

López Aliaga enfiló sus críticas contra Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú (JP). “¿A dónde nos quiere llevar, señor Sánchez? ¿A Bolivia? ¿Venezuela? ¿A Cuba? ¿Nicaragua? Basta ya. Los jóvenes del Perú, los pobres del Perú han sido secuestrados por esa izquierda del mal, mentirosa, asesina y ladrona, y sabiendo que está en riesgo la democracia en nuestro país, levantamos la voz”, enfatizó.

El exalcalde de Lima instó a no votar en blanco, nulo o abstenerse, ya que eso significaría “someter al país a una desgracia” de la cual “pagarán factura los más pobres”.

Otros apoyos

Quien también se pronunció a favor de Fujimori fue Álvaro Vargas Llosa. “Mis simpatías en esta segunda vuelta y la de toda mi familia inmediata están con la candidata Keiko Fujimori, como lo estarían también, sin la menor duda, las de mi padre Mario Vargas Llosa, que en paz descanse”, publicó.

“No soy fujimorista, menos keikista. Si gana ella, seré un fiscalizador implacable. Pero votar por un comunista camuflado, por un filoterrosita... jamás”, comunicó el economista Juan José Marthans.