Tras convertirse en una de las producciones peruanas más importantes de los últimos años, “Chavín de Huántar, el rescate del siglo” tendrá su esperado estreno en señal abierta este sábado 6 de junio a las 10:00 p.m. por América Televisión.

La película, que superó el millón y medio de espectadores en salas de cine y alcanzó proyección internacional a través de Netflix, llegará ahora a millones de hogares peruanos con una historia basada en uno de los episodios más decisivos de la memoria reciente del país.

El largometraje recrea la histórica operación de rescate que puso fin a la toma de rehenes en la residencia del embajador de Japón, resaltando el valor, la preparación y el profesionalismo de quienes participaron en una de las acciones más emblemáticas en la lucha contra el terrorismo en el Perú.

Su llegada a la televisión abierta permitirá que nuevas audiencias se acerquen a una historia que marcó profundamente al país y que continúa generando interés por su relevancia histórica y humana.

“Chavín de Huántar, el rescate del siglo” no solo destacó por su impacto en taquilla, sino también por abrir nuevamente la conversación sobre la importancia de recordar los hechos que definieron el rumbo del Perú.

Luego de su paso por los cines y su posterior llegada a Netflix, el estreno por América TV representa un nuevo hito para una producción nacional que ha logrado conectar con el público desde la emoción, la memoria y el reconocimiento a quienes defendieron al país en momentos críticos.

Más películas

Este estreno televisivo también llega acompañado de un anuncio importante: Producciones Colibrí confirmó el desarrollo de una nueva producción cinematográfica inspirada en la operación de inteligencia que culminó con la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán. El proyecto abordará uno de los momentos más determinantes en la lucha contra Sendero Luminoso y buscará retratar el trabajo del Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, de la Policía Nacional del Perú.

La nueva película combinará drama y acción policial para mostrar, con rigor histórico y documental, la labor de los agentes que participaron en una de las operaciones de inteligencia más importantes de la historia peruana.

Según lo anunciado, el proyecto será desarrollado a partir de una investigación exhaustiva y contará con la colaboración de protagonistas reales de los acontecimientos, con el objetivo de ofrecer una mirada auténtica y cercana a los hechos.

Con este nuevo proyecto, Producciones Colibrí reafirma su apuesta por contenidos cinematográficos basados en hechos reales, capaces de preservar la memoria histórica y acercar a las nuevas generaciones a acontecimientos que marcaron al país. La productora continúa así una línea narrativa vinculada al reconocimiento de quienes, desde distintas instituciones, tuvieron un rol decisivo en la recuperación de la paz y la democracia en el Perú.

La emisión de “Chavín de Huántar, el rescate del siglo” permitirá al público revivir momentos de tensión, estrategia y heroísmo a través de una historia que trasciende el entretenimiento. La recreación de la operación, el contexto político y humano del rescate, y el impacto de sus protagonistas convierten esta transmisión en una oportunidad para reencontrarse con un capítulo fundamental de la historia nacional.

La cita será este sábado 6 de junio a las 10 de la noche por América Televisión. Con su estreno en señal abierta y el anuncio de una nueva producción sobre la captura de Abimael Guzmán, Producciones Colibrí consolida una propuesta audiovisual centrada en la memoria, el valor y los hechos reales que marcaron al Perú.