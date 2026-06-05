Muchas personas deciden incursionar en las carreras impulsados por llevar una vida saludable, retarse a sí mismos o por apoyar alguna iniciativa solidaria. Cualquiera que sea el motivo, es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones para evitar lesiones.

Los organizadores del “Corre Conmigo 5K”, de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down (SPSD), con el respaldo de Primax, comparten algunas pautas a tomar en cuenta antes de dar el primer paso.

Empezar poco a poco. Uno de los errores más frecuentes es exigirle demasiado al cuerpo desde el inicio. Lo ideal es comenzar el entrenamiento alternando caminatas y trotes suaves, aumentando progresivamente la distancia y el ritmo para evitar sobrecargas musculares.

Correr tu primer 5K es posible: seis claves para llegar a la meta. (Foto: Difusión)

Calentamiento. Dedicar algunos minutos a preparar músculos y articulaciones antes de correr ayudará a mejorar la movilidad y reducir el riesgo de lesiones. Al finalizar, realizar estiramientos suaves también favorecerá la recuperación muscular.

Zapatillas adecuadas. Contar con un calzado diseñado para running permitirá amortiguar mejor el impacto y brindar mayor estabilidad durante el recorrido. Elegir zapatillas cómodas y adecuadas para tu pisada puede marcar una gran diferencia durante el entrenamiento.

DESCANSAR. Dormir bien y djar días de recuperación entre entrenamientos es tan importante como correr. El descanso ayuda a que los músculos se recuperen.

HIDRATACIÓN. Una adecuada hidratación antes, durante y después del ejercicio es fundamental para el rendimiento físico. Asimismo, mantener una alimentación balanceada.

ESCUCHAR. Molestias persistentes, dolores intensos o fatiga excesiva pueden ser señales de alerta. En esos casos, es importante disminuir la intensidad.

ALGO MÁS

El “Corre Conmigo 5K” de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down (SPSD) se realizará el 14 de junio. Entradas en Joinnus.