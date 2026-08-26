La esperanza de vida de los peruanos sigue aumentando y cada vez son más quienes llegan y permanecen en edades avanzadas. La población mayor de 60 años alcanzó los 4 millones 839 mil 138 personas en 2025, casi el doble de lo registrado en 2007, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En su informe “Estado de la Población Peruana 2026” detalló que la longevidad se hace más evidente después de los 80 años pues la esperanza de vida en esta etapa pasó de alrededor 4.4 años adicionales en 1950 a una proyección de 11.1 años para las mujeres y 9.5 años para los hombres.

“El envejecimiento de la población adulta mayor se intensificaría en las próximas décadas, debido al crecimiento sostenido de las edades más avanzadas. Este proceso sería más acentuado entre las mujeres, quienes presentan mayor supervivencia”, señaló.

ÍNDICE. Según el jefe del INEI, Gaspar Morán, Puno presentó el Índice de Envejecimiento más alto del país, con 87.7, cifra muy por encima del promedio nacional. Es decir, por cada 100 menores de 15 años, hay 88 adultos mayores. También hay niveles elevados en Moquegua, Lima Metropolitana y Arequipa.

“Los departamentos de la costa y del sur muestran estructuras etarias más envejecidas, mientras que los departamentos amazónicos mantienen una población relativamente más joven”, detalló el INEI.

Este envejecimiento tendrá un impacto cada vez mayor en el país. Según las proyecciones, hacia 2040 la población adulta mayor alcanzaría los 7 millones 578 mil 253 personas y superaría, por primera vez, a los menores de 15 años.

SOCIEDAD. Detrás de las cifras también hay una realidad social. Cuatro de cada diez hogares del país tiene a una persona de la tercera edad y el 27.6 % tiene como jefe de hogar a un adulto mayor, sobre todo mujeres.

En cuanto a la educación, la mayoría solo alcanzó el nivel primario, pero hay quienes han logrado acceder, en esta etapa de vida, a la universidad, como Antenor Yarihuamán, quien a los 62 años estudia Derecho en la universidad San Marcos, gracias a Pronabec.

La permanencia de los adultos mayores en el mercado laboral también revela que para muchos la vejez no significa dejar de trabajar. El 50.5 % participa activamente en el mercado laboral, ya sea porque tiene un empleo o porque busca uno. Entre quienes trabajan, las principales actividades son servicios, agricultura, pesca, minería y comercio.

193 adultos mayores hay por cada 100 niños y adolescentes en la provincia de Moho, en Puno.

OJO AL DATO. El envejecimiento de la población está relacionado con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la fecundidad.