El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el acuerdo con Dinamarca por el que los estadounidenses se hacen con el control militar permanente de la isla de Groenlandia y del derecho a veto de la presencia en tal territorio de potencias como China o Rusia.

El acuerdo, calificado por Trump como “histórico” porque garantiza la presencia militar de EE.UU. “para siempre”, será firmado la próxima semana.

A principios de este año, Trump sugirió la posibilidad de invadir la isla.

El pacto otorga a EE.UU. acceso permanente a Groenlandia, sobrevuelo del espacio aéreo y el establecimiento de nuevas bases sin costo directo de adquisición para el erario norteamericano.

Bases militares

También prohíbe que países ajenos a la OTAN -en especial China y Rusia- puedan construir bases militares o realizar inversiones estratégicas en sectores sensibles de la isla.

El Pentágono tendrá la facultad de levantar infraestructura militar adicional sin necesidad de obtener la aprobación previa de Dinamarca o de Groenlandia.

El gobierno danés y el Nuuk (capital groenlandesa) indicaron que el acuerdo es “beneficioso para todos” porque refuerza la seguridad regional y respeta formalmente la soberanía del territorio autónomo, al alejar los temores de una intervención forzosa.

La Casa Blanca impidió ayer ingreso a periodistas de CNN y MS NOW, un día después del veto de Trump a esos medios y a Politico.