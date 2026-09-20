Estados Unidos se hace del control militar permanente de la isla de Groenlandia.
Estados Unidos se hace del control militar permanente de la isla de Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el acuerdo con Dinamarca por el que los estadounidenses se hacen con el control militar permanente de la isla de Groenlandia y del derecho a veto de la presencia en tal territorio de potencias como China o Rusia.

El acuerdo, calificado por Trump como “histórico” porque garantiza la presencia militar de EE.UU. “para siempre”, será firmado la próxima semana.

A principios de este año, Trump sugirió la posibilidad de invadir la isla.

El pacto otorga a EE.UU. acceso permanente a Groenlandia, sobrevuelo del espacio aéreo y el establecimiento de nuevas bases sin costo directo de adquisición para el erario norteamericano.

Bases militares

También prohíbe que países ajenos a la OTAN -en especial China y Rusia- puedan construir bases militares o realizar inversiones estratégicas en sectores sensibles de la isla.

El Pentágono tendrá la facultad de levantar infraestructura militar adicional sin necesidad de obtener la aprobación previa de Dinamarca o de Groenlandia.

El gobierno danés y el Nuuk (capital groenlandesa) indicaron que el acuerdo es “beneficioso para todos” porque refuerza la seguridad regional y respeta formalmente la soberanía del territorio autónomo, al alejar los temores de una intervención forzosa.

La Casa Blanca impidió ayer ingreso a periodistas de CNN y MS NOW, un día después del veto de Trump a esos medios y a Politico.