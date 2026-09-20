Al evaluar los primeros 50 días del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde aseguró que se demostró que el fujimorismo no sabe gobernar.

“El fujimorismo está acostumbrado a ser oposición, pero no sabe actuar desde el gobierno”, declaró a Canal N sobre el régimen de Fuerza Popular.

No saben gobernar

Víctor Andrés García Belaunde recalcó que ya no se trata solamente de cuestionar o fiscalizar desde la oposición, sino de “tomar decisiones, administrar el Estado y responder por los resultados de gobierno”.

También expresó dudas sobre algunos integrantes del gabinete y cuestionó la capacidad del Ejecutivo para afrontar problemas como la inseguridad.

Víctor Andrés García Belaunde acotó que el Gobierno pierde con la salida de Rafael Rey Rey y que con su salida podría haber ganado la corrupción.

Hay lentitud

El economista Augusto Álvarez Rodrich acusó al Gobierno de falta de velocidad en la toma de decisiones.

“Los primeros 50 días no son lo mejor que podría haber ocurrido, porque el gobierno ha arrancado un poco lento. Tenemos un problema de ya demasiado diagnóstico en el Perú y tenemos un problema de gestión que no se cumple”, dijo en RPP.

Promesas incumplidas

Para el especialista en políticas públicas Juan Villarán, la lentitud en acciones más contundentes contra el crimen organizado choca directamente con las promesas de mano dura y eficiencia, realizadas durante la campaña.

“Se ha frustrado un poquito la expectativa. Las promesas de orden, etcétera, no se llegaron a hacer como se pensaba que iban a hacer. El Gobierno tiene instrumentos potentísimos donde no requiere facultades legislativas para comenzar a actuar”, sentenció.

Según el politólogo Martín Soto advirtió “un desconcierto de cosas de un régimen que prometía orden” y en lugar se observa “un amateurismo que no se ha visto quizás ni con el presidente (Pedro) Castillo”.

La narrativa oficialista es equívoca al “decir que solo las facultades salvarán al Perú; eso no es cierto”, acotó Soto.