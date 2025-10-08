En el mes morado, los peruanos han encontrado una nueva forma de celebrar el amor y la devoción: regalar flores moradas y maquillaje. Octubre, conocido por el fervor al Señor de los Milagros, ha sumado una nueva tradición que mezcla lo religioso con lo romántico. Este 9 de octubre, diversas campañas en redes sociales promueven el “Día de regalar maquillaje a la novia”, y los comerciantes ya anticipan un fuerte incremento en las ventas.

De acuerdo con vendedores de La Victoria, Jesús María y el Cercado de Lima, la demanda de flores moradas ha crecido de forma inesperada, proyectando un aumento de hasta 300% en comparación con semanas anteriores. Algunos floristas confirman que han destinado más del 80% de su stock a arreglos con tonos morados, color que simboliza tanto la devoción al Cristo Moreno como el duelo y la fe popular.

En los mercados tradicionales, los precios de los ramos podrían duplicarse debido al acaparamiento de los distribuidores y la alta demanda. Las rosas, lirios y orquídeas moradas son las más solicitadas, especialmente por parejas jóvenes que buscan un regalo distinto, con un toque simbólico y emocional propio del mes morado.

Las redes sociales también han impulsado esta tendencia. Frases como “flores moradas, el mejor regalo para tu novia” se viralizan en TikTok y Facebook, acompañadas de videos y retos que animan a los usuarios a sorprender a su pareja. Muchos comparan esta nueva costumbre con la popular “moda de las flores amarillas” de septiembre, pero con un enfoque más local y espiritual.

Paralelamente, en zonas como Mesa Redonda y los Boxes, los comerciantes anuncian descuentos y combos especiales de maquillaje al por mayor, aprovechando la efervescencia del 9 de octubre. El lema “Regálale color a tu novia” ha prendido entre los jóvenes, mezclando estética, tendencia y tradición limeña.

Así, octubre se reinventa. En el mes del Señor de los Milagros, las flores moradas se abren paso no solo como símbolo de fe, sino también de amor. Una nueva fecha que combina devoción, romanticismo y moda, y que promete quedarse en el calendario sentimental de los peruanos.