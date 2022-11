El presupuesto anual que se destina por paciente en el sistema público es bajo. En el caso del Seguro Integral de Salud (SIS), este no supera ni los 100 soles por año y en lo que respecta al Seguro Social de Salud (EsSalud), llega a poco más de 1200 soles por año.

“Con un presupuesto anual por asegurado tan ínfimo, podríamos afirmar con completa seguridad que estamos ante un colapso absoluto del sistema de salud pública y el Estado no está haciendo nada al respecto”, sostuvo Hernán Ramos, gerente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP).

Agregó que el gasto de bolsillo del paciente del seguro público (SIS y Essalud) según un estudio de la Digemid, puede llegar a casi 7 mil millones de soles, casi tres veces todo el presupuesto del Seguro Integral de Salud (SIS), el cuál para el 2022 llegará a los 2 mil 400 millones de soles.

“Si el paciente del seguro público invierte, de su propio bolsillo, solo en medicamentos, hasta tres veces más que el presupuesto total del propio seguro público que, encima, destina solo 100 soles anuales por paciente, es hora de que el Estado acepte que su aporte en la salud es prácticamente nulo y que es el propio paciente SIS o EsSalud el que está solventando su salud”, apuntó Ramos.

Para el representante de las clínicas privadas, el Estado debe transparentar el verdadero costo de la salud pública, además de la tremenda brecha que presenta frente a una atención mínima adecuada.

Según el directivo, el Estado está planteando intentos de cambio que en lugar de solucionar el problema lo agravan. Es el caso del Decreto Supremo 006-2022-SA, que ha emitido y de acuerdo a su opinión pretende legitimar la confiscación de bienes del sector privado, así como controlar los precios y convertir el sector privado en un sector concesionado.

“Esto significa que no existiría más la salud privada formal que es el único ámbito que funciona a nivel prestacional y que sí cumple con la regulación de salud, y se estaría dejando la atención no solo a la misma administración que hoy no puede administrar la salud pública, sino lo que es peor, entregar a dedo la practica privada, seguramente con un fin político, los resultados serian lamentables”, acotó.

