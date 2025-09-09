Como solía hacerlo todos los días muy temprano, Alfredo Arturo Ramón Ramos (52), chofer de un ómnibus de la empresa de transportes Nueva América, salió ayer a trabajar y a los pocos minutos de dejar el patio de maniobras fue asesinado de cinco balazos por sicarios que se hicieron pasar como pasajeros, en San Juan de Miraflores.

El ataque ocurrió a las 5:20 de la mañana delante de más de veinte pasajeros que llevaba a bordo. “¿Hasta cuándo presidenta Dina van a continuar matando gente?”, exclamaron vecinos cansados del hampa.

Según sus testimonios, el vehículo descendía por la avenida Central, pero antes de llegar a la vía Salvador Allende (Pista nueva), tres sujetos, que habían subido cuadras antes, se acercaron al conductor.

“Sacaron armas, lo amenazaron. Querían que pare para entregarle un papel y él no quiso. Le dispararon por la espalda”, dijo un testigo. Los criminales subieron a dos motos y huyeron. Alfredo Ramón murió en su asiento. Su esposa e hija llegaron a lugar y lloraron abrazadas. No declararon a la prensa.

ATAQUES. Para la Policía, los autores de este crimen habrían sido enviados por una banda de extorsionadores de Lima sur. El último jueves, otra unidad de la misma empresa fue atacada a tiros en la misma avenida, lo que dejó dos pasajeros heridos.

Esta empresa, que cubre la ruta Carabayllo - San Juan de Miraflores, ha sido extorsionada el año pasado en Lima Norte. Esa vez pagaron 50 mil soles de cupo. Además, en marzo de este año, desconocidos le dejaron un mensaje con amenazas a un chofer.

Con la muerte de Alfredo Ramón, alrededor de medio centenar de transportistas han sido asesinados en Lima, lo que implica a choferes, cobradores y ayudantes.

Para inicios de agosto eran 46 las víctimas mortales confirmadas, pero en dicho mes y lo que va de este septiembre se reportaron otros crímenes, al menos dos más, como Percy Martín Custodio Arellano, un chofer que cubría la ruta Callao - Santa Anita.

En medio de este panorama, en Lima sur delincuentes se grabaron mostrando una pistola en un auto y al lado de un bus de la empresa “La 73”, a la que le exigen cupos. Luego enviaron el video a los encargados. Por ese motivo, ayer choferes y cobradores decidieron no trabajar por seguridad.

REACCIÓN. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), refirió a OJO que ellos tienen el reporte de que las mafias criminales, dedicadas a la extorsión y el sicariato, han matado a 41 conductores de buses de transporte público, sin contar cobradores o ayudantes.

“Este gobierno no se preocupa por la seguridad de los transportistas y ciudadanía, pareciera que están esperando el momento de irse asegurándose ellos”, dijo tras detallar que en los próximos días tomarán acciones frente al avance de la criminalidad.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte ayer entregó el segundo lote de fusiles a la Policía Nacional para la lucha contra el crimen.

OJO AL DATO. Ayer también presuntos extorsionadores le dispararon a un jalador de pasajeros de combis en el Cercado de Lima.