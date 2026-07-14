Las procuradurías públicas municipales comenzaron a ser supervisadas por la Procuraduría General del Estado como parte de un plan para evaluar su funcionamiento, identificar necesidades y coordinar acciones con los gobiernos locales.

La primera jornada se desarrolló en las municipalidades de Breña y Jesús María. Durante las visitas se revisaron las condiciones en las que operan las procuradurías, así como las principales dificultades que enfrentan para atender los procesos judiciales y administrativos a su cargo.

La procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, recorrió ambos despachos y sostuvo reuniones con las procuradoras públicas Teresa Palacios De Las Casas, de Breña, y Flor Tamayo Montes, de Jesús María, para recoger información sobre las necesidades de gestión y recursos.

En Breña, además, se reunió con el alcalde Luis Felipe de la Mata Martínez para abordar las condiciones en las que funciona la procuraduría municipal y las acciones que podrían adoptarse para mejorar su desempeño.

Según informó la Procuraduría General del Estado, las supervisiones continuarán en otras municipalidades del país. La estrategia contempla la evaluación de infraestructura, recursos operativos y carga procesal de los despachos, con el fin de identificar brechas y plantear medidas para mejorar la representación legal del Estado.