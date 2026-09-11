El Fenómeno El Niño podría incrementar el riesgo de dengue en el Perú, debido a las lluvias y al aumento de las temperaturas que favorecen la reproducción del Aedes aegypti, mosquito transmisor de esta enfermedad.

La preocupación aumenta debido a que las cifras registradas en lo que va del año ya superaron las reportadas durante todo el 2025. Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 49,691 casos de dengue y 58 fallecidos en el país.

En contraste, durante todo el 2025 se reportaron 30,802 casos y 51 defunciones. Es decir, hasta agosto de este año ya se registran 18,889 contagios más que en los doce meses del año anterior.

El riesgo podría aumentar con la presencia de El Niño, principalmente en Amazonas, la costa norte y Lima, debido a las condiciones climáticas que se presentarían en estas zonas.

Las lluvias pueden generar acumulaciones de agua en recipientes, llantas, baldes y otros objetos, convirtiéndolos en potenciales criaderos del mosquito. A ello se suman las altas temperaturas, que favorecen su reproducción.

Ante este escenario, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Amazonas alertó sobre la posible aparición de nuevos criaderos y exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención.

Una de las principales recomendaciones es eliminar cualquier depósito de agua estancada dentro y alrededor de las viviendas, además de mantener correctamente tapados los recipientes utilizados para almacenar agua.

A las medidas de prevención se suma la vacunación contra el dengue. Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) reporta apenas un 12.2 % de avance en la cobertura de la primera dosis a nivel nacional.

Actualmente, la vacuna se encuentra disponible en Lima, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali, regiones consideradas dentro de la estrategia de inmunización contra esta enfermedad.

El dengue puede provocar fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares y articulares, entre otros síntomas. Por ello, las autoridades recomiendan evitar la automedicación y acudir a un establecimiento de salud ante signos de alarma.

En los cuadros graves pueden presentarse complicaciones que requieren atención médica oportuna, por lo que resulta fundamental identificar los síntomas y recibir evaluación profesional.

Con la posible llegada de lluvias y temperaturas más altas asociadas a El Niño, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia ante un eventual incremento de contagios y piden a la ciudadanía reforzar desde ahora la eliminación de criaderos del mosquito.