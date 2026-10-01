Los 26′314,724 electores habilitados para votar este domingo 4 de octubre en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) en el Perú están obligados a acatar una serie de restricciones legales para garantizar el normal desarrollo de los comicios en que elegiremos a 13,148 autoridades en regiones y municipios.

Desde el lunes 28 se cumple con la prohibición de difundir o publicar encuestas de intención de voto en los medios de comunicación, lo que se acatará hasta las 5 de la tarde del domingo, cuando se cierren los más de 10,000 locales de votación en más de un millar de distritos y dos mil centros poblados.

Reuniones prohibidas

Desde las cero horas de mañana viernes 2 de octubre está prohibida la realización de reuniones o manifestaciones políticas, por lo que mítines y movilizaciones públicas solo se autorizan hasta las 11:59 de la noche de hoy jueves.

Asimismo, a partir de las cero horas del sábado 3 de octubre queda suspendida toda clase de propaganda política.

Ley Seca

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtió que, por la llamada Ley Seca, desde las 8 de la mañana del sábado 3 de octubre está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, restricción que se extiende hasta las 8 de la mañana del lunes 5 de octubre, el día siguiente al acto del sufragio.

Aunque la ley prohíbe la venta de licor, no lo hace con el consumo, pero se recomienda no hacerlo porque, de acudirse a votar bajo los efectos del alcohol, no se le permitirá ingresar al centro de votación ni sufragar, lo que conllevará a la multa por no votar (de S/27.50, S/55 y S/110, según el nivel socioeconómico) y el adicional de S/275 por omiso a cumplir con ser miembro de mesa si se estuvo sorteado como titular o suplente.

Reuniones

Entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde del domingo 4, día de las ERM 2026, tampoco están permitidas las reuniones de carácter político en un radio menor a 100 metros de los centros de sufragio. También se debe retirar o neutralizar todo afiche, cartel, panel o banderola.

En la cabina de votación está prohibido tomar fotos o grabar videos sobre el sentido del voto, lo que de detectarse lleva a la expulsión del local, sin depositar el voto, y ello apareja la multa de entre S/27.50 y S/110 por omisión al sufragio.

Denuncia penal

Quien publicite o muestre el sentido de su voto será además denunciado penalmente y podría acabar condenado a una pena de hasta 1 año de prisión.

La propaganda política debe retirarse de locales de votación y cerca de ellos.

Son 41 mil efectivos de las Fuerzas Armadas los que garantizarán la seguridad de los locales de votación.

Además, los nueve miembros de mesa (titulares y suplentes) deben acudir a sus locales de votación a las 6 de la mañana para instalarla, bajo sanción de multa en caso de no presentarse a esa hora.