Aurora Caruajulca

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Una nueva modalidad de robo de cuentas de WhatsApp viene generando preocupación entre los usuarios peruanos. En los últimos días se han reportado casos de personas que pierden el acceso a sus perfiles luego de recibir códigos de verificación que terminan en manos de delincuentes.

Información obtenida por OJO revela que se han registrado 110 casos a nivel nacional relacionados con esta modalidad y que los responsables habrían sustraído alrededor de S/140 mil, de acuerdo al Sistema de Denuncias de la Policía NacionalEsta situación se suma a los más de 26.400 delitos informáticos contra el patrimonio registrados en el país entre enero y septiembre de 2026.

ENGAÑO. Una de las víctimas relató que recibió varios códigos de seguridad y los ingresó en su aplicación sin sospechar que se trataba de un engaño. “Entré a los cuatro códigos y me hackearon mi WhatsApp”, contó.

Después perdió el acceso a su cuenta y sus contactos comenzaron a recibir mensajes en los que les solicitaban dinero a su nombre.El fraude comienza cuando los delincuentes intentan activar una cuenta de WhatsApp utilizando el número telefónico de otra persona.

Para completar el registro, la aplicación envía un código de seis dígitos al celular del verdadero titular. Es precisamente esa clave la que buscan conseguir mediante llamadas o mensajes engañosos.Una de las estrategias consiste en comunicarse con la víctima y hacerse pasar por personal de soporte técnico para solicitarle el código.

Otra modalidad aprovecha el buzón de voz: si la persona no responde a la llamada de verificación, el código puede quedar grabado en ese servicio. Cuando el buzón mantiene una contraseña predeterminada o poco segura, los delincuentes pueden intentar acceder al mensaje y obtener los dígitos.

Con el código en su poder, los estafadores consiguen registrar WhatsApp en otro teléfono y desplazar al verdadero propietario de su cuenta.

Desde ese momento pueden hacerse pasar por la víctima, revisar sus conversaciones y contactar a familiares y amigos para pedirles préstamos o transferencias de dinero.Uno de los casos recientes fue el de Joaquín León, quien después de perder el acceso a su cuenta, los delincuentes contactaron a cinco personas de su entorno y solicitaron S/912 con el argumento de que necesitaba ayuda para enviar un paquete y había alcanzado su límite de transferencias.

Para evitar estos robos, se recomienda no entregar a nadie los códigos que llegan por mensaje de texto o llamada, aunque la persona asegure trabajar para WhatsApp. de delitoscorrespondiente a estafas digitales están vinculados con la suplantación de identidad, señaló la PNPEs importante activar la verificación en dos pasos, que incorpora un PIN adicional para proteger la cuenta, y establecer una contraseña segura para el buzón de voz.