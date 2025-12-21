En un contexto donde el incremento de precios de los productos de la canasta básica impacta directamente en el presupuesto de los hogares, en los últimos días se ha observado en distintos puntos de venta una reducción en los precios de algunos tipos de pan y de otros productos derivados de la harina y del trigo.

Uno de los productos que ha experimentado una reducción en el precio de venta al público es el pan de molde, un producto usado para la preparación de sándwich en hogares y negocios.

Al respecto, Bimbo confirmó que, efectivamente, se ha realizado una reducción de precios en el pan de molde y en otros productos.

Por ejemplo, dicha empresa ha reducido los precios de productos clave en un 15% como el Pan Bimbo XL blanco e integral; Bimbo sin bordes blanco e integral; pan de hamburguesa clásico; pan de mesa Artesano; tostadas Bimbo y Pyc; pan pita; tortillas Rapiditas y tortillas Tía Rosa.

“Hemos hecho cambios estructurales en la compañía que nos han permitido volvernos un productor de bajo costo, logrando así productividades en la cadena de valor que han hecho posible trasladar este beneficio a nuestros consumidores, con el afán de llegar a más hogares peruanos con nuestros productos líderes sin sacrificar la calidad superior de siempre”, afirmó Andrés Ferrero, gerente general de Bimbo Perú.

Expertos estiman que los competidores también sentirán la presión de realizar el descuento en el precio, lo cual resulta beneficioso para los consumidores.