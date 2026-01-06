Ayer se presentó lluvia de verano en varios distritos de la capital y en los siguientes días la temperatura seguirá incrementándose, como ocurre desde el inicio del 2026, al igual que la sensación de bochorno, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Los termómetros alcanzarán los 29 grados, sobre todo en distritos de Lima Este como Ate, El Agustino, La Molina, San Juan de Lurigancho y Santa Anita, así como en Lima Norte, que incluye a Puente Piedra, Carabayllo, Comas, Independencia y San Martín de Porres.

En cuanto a la sensación de bochorno, el ingeniero Piero Rivas, especialista del Senamhi, explicó que se presenta cuando hay aumento de la sensación térmica por la alta humedad en el ambiente. “Cuando tenemos una humedad elevada, el ambiente se percibe más caluroso”, refirió.

PRODUCTOS. Conforme la temperatura sigue subiendo, también aumenta la venta de bloqueadores, esenciales para el cuidado de la piel; sombrillas y gorras, que contribuyen a la protección de los rayos ultravioleta.

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Lima (CCL), entre julio y octubre del año pasado, las compras del exterior de estos productos de verano crecieron 17 % en valor, por lo que se espera una demanda fuerte en el mercado local.

El producto líder fue el bloqueador solar, cuyas importaciones aumentaron 37.5 %, alcanzando los 12.6 millones de dólares. No obstante, también habrá gran acogida de otros artículos tanto para la playa como para actividades al aire libre.

Especialistas recomienda protegerse de los rayos ultravioletas.

En el Mercado Central también ya están saliendo todo tipo de ventiladores para aliviar la sensación de calor en las casas.