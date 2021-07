Apareció el hombre que aparece en un video agrediendo a la periodista Fátima Chávez, de América TV, cuando cubría las manifestaciones del colectivo “La resistencia”, el cual apoya a Keiko Fujimori.

Como se recuerda, el pasado miércoles, la reportera estaba entrevistando a los simpatizantes de Keiko, cuando un sujeto la empezó a perseguir, lanzando improperios.

Se trata de Álvaro Subiria, quien usó su cuenta de Twitter para pronunciarse sobre los lamentables hechos que protagonizó.

Con un aire de sarcasmo, ofreció disculpas a la periodista: “soy Álvaro Subiria, miembro de La Resistencia. Antes que nada, quiero pedirle perdón a la periodista Fátima Chávez a quien grité en un momento de exaltación, pero que no justifica para nada mi actitud. Espero que ella acepte mis sinceras disculpas”.

“Porque yo, sinceramente, no la agredí, yo solamente le grité de cerca. Me quité la mascarilla, lo admito, pero no la golpeé. Y si yo la golpeé por qué no fue, inmediatamente donde la Policía, por qué no fue a hacerme la intervención la Policía”, dijo.

Cabe mencionar, que el Ministerio Público informó que abrió una investigación preliminar por la agresión realizada contra los periodistas y ministros de Estado por parte de estas personas. Los implicados serán denunciados por el delito contra el cuerpo, la vida y la salud y contra el patrimonio y la paz pública.

TE PUEDE INTERESAR