El alcalde de Lima, Miguel Romero, informó que a la fecha la obra ampliación del tramo norte del Metropolitano cuenta con un avance del 73,6%. Anunció que la obra que tiene como objetivo unir los distritos de Independencia y Carabayllo, y que ahora se planea la proyección de este servicio hasta Ancón.

“ Estamos viendo con el municipio de Lima en lo que significa el Instituto Metropolitano de Planificación ver la proyección de la Chimpu Ocllo hasta Ancón. Es decir, la Chimpu Ocllo no termina aquí . Esta es una etapa muy importante, pero en planeamiento de la ciudad de Lima para que no sea informal y eso significa manejo del territorio para que no sean los traficantes de tierra los que diseñan la ciudad”, señaló el burgomaestre durante la supervisión de la obra que realizó junto a una misión del Banco Mundial.

Con un 73.6% de avance, la ampliación del tramo norte del Metropolitano, que será entregada el segundo semestre de este año, contempla la construcción de un corredor exclusivo de 10.2 km, 18 estaciones, un patio taller para 120 buses, así como el sembrado de más de 182 mil m2 de áreas verdes, entre otras acciones.

Alcalde Miguel Romero, misión del Banco Mundial y la ATU supervisaron obras de la ampliación norte del Metropolitano que tiene un avance del 73.6%.| Foto: Lenin Tadeo/ @photo.gec

“ Esta obra se está programando para el mes de setiembre, pero progresivamente vamos a ir entregando etapas de las estaciones conjuntamente con la ATU porque ellos nos brindarán todo el apoyo. Es en setiembre, en primavera, la época donde vamos a estar sacando las primeras etapas de este proyecto tan importante para Lima norte y en general ”, añadió Romero Sotelo.

La obra también tiene en cuenta la repotenciación de una planta de tratamiento de aguas residuales para la implementación de riego tecnificado, iluminación, cámaras de vigilancia, semaforización, señalización, así como el mantenimiento de pistas.

Actualmente, se viene ejecutando el pavimento de concreto y asfalto, las estaciones, el patio taller, el sembrado de áreas verdes, entre otras acciones. Asimismo, se han plantado más de 1,500 árboles en diversos parques y bermas centrales de avenidas de Comas y Carabayllo, de los casi 6,000 que se colocarán en distintas zonas de ambos distritos, además de Independencia.

El alcalde de Lima indicó que el objetivo de la visita de la misión del Banco Mundial es respaldar el proyecto y seguir brindando el apoyo a la Municipalidad de Lima con respecto a los aspectos sociales y ambientales vinculados a la ejecución de esta importante infraestructura.

Ampliación del tramo norte del Metropolitano beneficiará a más de 350 mil vecinos de Independencia, Comas, Carabayllo y otros distritos aledaños. (Foto: Lenin Tadeo/@photo.gec)

La ampliación del tramo norte que comprende las avenidas Túpac Amaru, Metropolitana y Universitaria, desde la estación Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, se unirá con la infraestructura ya existente del Metropolitana, lo cual permitirá que miles de usuarios ahorren tiempo y dinero en sus viajes del norte al sur de la capital y viceversa.

Esta obra beneficiará a más de 350 mil vecinos de Independencia, Comas, Carabayllo y otros distritos aledaños.

VIDEO RECOMENDADO

El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la entrega de más de S/ 16 millones a favor de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para asegurar la continuidad del servicio de transporte público como el de los corredores complementarios y del Metropolitano. (Fuente: TV Perú)