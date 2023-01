Al 25.1% de niños menores de cinco años que accedieron y fueron evaluados en establecimientos de salud del Ministerio de Salud (Minsa) se le detectó anemia, sobre todo leve, pero al menos 8.4% de ellos presentaban este mal de forma moderada y leve. La región donde se detectó a más menores con esta enfermedad fue Huancavelica, donde el porcentaje de afectados alcanza el 40%, es decir, 4 de cada 10. Le siguen Pasco, Áncash, Ucayali, Cusco, Puno, Loreto y Madre de Dios, que tienen entre 36% y 32.2%.

En tanto, se diagnosticó al 15.2% de niños evaluados desnutrición crónica. Huancavelica también registra la más alta incidencia con 25.3% y continúan en la lista Cajamarca, Loreto y Amazonas.

La decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, Jessica Huamán, explicó a OJO que la anemia se presenta cuando no se consumen alimentos ricos en hierro, mientras que la desnutrición aparece por falta de alimentos ricos en proteínas de origen animal.

Sostuvo que es posible que los niveles de anemia y desnutrición en el país se hayan incrementado por la alta inflación en alimentos, cuyos precios han subido considerablemente. “El alza de precios está afectando el consumo de ciertos alimentos, como frutas y verduras, y carnes (huevos, pollo, carne de res). Estos son los productos más caros para la población. Si evaluamos el aporte nutricional, son los más nutritivos que aporten proteínas”, refirió.

Huamán añadió que las cifras revelan que no se está haciendo un correcto abordaje de ambos problemas sociales y hay falencias en el control de la población afectada.

Advirtió que ambas condiciones impactan en el desarrollo y aprendizajes de los niños. “La anemia afecta al desarrollo infantil, no solo neuronal sino que al momento de ir avanzando en su formación no mantiene la información, se va a quedar dormido en clase como consecuencia del cansancio, el niño no presta atención. Además, afecta al desarrollo a lo largo de los años. Mientras más va avanzando en su desarrollo más va afectando. Afecta a su desarrollo psicomotor”, dijo Jessica Huamán.

“Y en el caso de desnutrición crónica es baja talla para la edad, así se identifica, pero los estudios evidencian menor desarrollo a nivel neuronal, lo que afecta el aprendizaje y desarrollo”, acotó.





TE PUEDE INTERESAR:

¿Cuáles son las regiones donde hay un índice grave de hambre?

El hambre es otra amenaza: 15.5 millones de peruanos en riesgo de inseguridad alimentaria