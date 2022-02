El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció este domingo sobre un eventual escenario de vacancia o renuncia del presidente Pedro Castillo. Esto luego de conocerse que las bancadas de Renovación Popular y Avanza País alistan dos mociones de vacancia contra el mandatario por sus presuntas implicancias en una red de corrupción instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Además, la Junta de Portavoces del Congreso adelantó su sesión para este lunes 28 de febrero a las 9 a.m.

“Bueno es que la ultraderecha esta persiguiendo eso (la vacancia) en complicidad con determinadas bancadas en el Congreso, y con la publicidad de los grandes medios de comunicación capitalinos”, señaló Torres en Canal N.

Según subrayó, la denominada ultraderecha quiere que el presidente renuncie, que se le vaque o que se presente una acusación constitucional en su contra.

También se le consultó si apoyaría a la vicepresidenta Dina Boluarte en caso asuma la presidencia tras una eventual salida de Castillo.

“Hay que hablar en forma transparente y con seriedad, (si) lo vacan a Castillo no sabemos qué va a suceder, no sabemos si la doctora (Dina) Boluarte va a asumir la presidencia, y si no la asumiera tampoco sabemos que la presidenta del Congreso (María del Carmen Alva) va a asumir el cargo como ella misma ha dicho, no se sabe lo que va a suceder”, señaló.

Ante la posibilidad del escenario de la vacancia Torres también aseveró: “Yo no digo que no tienen los votos y (si) eso se produce, qué pasará, no sé, esa es la realidad de esta gente perversa que hay en el Perú y le viene haciendo mucho daño al país”.

Los siguientes pasos

Torres también contó que viene trabajando en el discurso que dará ante el pleno del Congreso de la República el próximo 8 de marzo para solicitar el voto de confianza.

“Estoy trabajando el discurso que tengo que dar en el Congreso de la República, vamos a ir, no con la certeza de que nos den la confianza, claro que vamos a ir a pedir la confianza. La gente que quiere la democracia y la gobernabilidad, que quiere el bienestar de todos los peruanos nos dará, pero si los otros ganan no tendremos el voto de confianza”, señaló.

Y agregó que en caso la confianza sea denegada, el gabinete se irá a su casa y vendrán otras personas. “No consideramos que seamos indispensables, nosotros no somos esos acomplejados de antes que se creían los más capaces, y qué país nos han dejado, qué han hecho, puro parloteo en los medios de comunicación”.

Sobre la posibilidad de que este gabinete no se mantenga hasta el 8 de marzo para pedir la confianza, Torres respondió que tampoco lo sabía.

“Tampoco lo sé y por eso no se me ha acabado el mundo, puede ser que todo esto termine antes y ya se verá qué es lo que sucede, no estén tan seguros de lo que persiguen, del golpe que persiguen dar, yo no lo estoy”, subrayó.

No obstante, se mostró a favor de que se investiguen los hechos relacionados al mandatario.

