La Municipalidad de Chorrillos anunció el cierre temporal de la playa Agua Dulce el próximo domingo 15 de febrero por motivos de salubridad.

La medida busca proteger la salud pública, cuidar el medio ambiente y preservar el entorno natural del balneario, según informó la comuna.

El cierre se da tras la constante acumulación de basura en la playa, que afecta tanto a los visitantes como al ecosistema local.

En recorridos recientes, se encontró botellas, bolsas, papeles, restos de comida e incluso pañales usados esparcidos por la arena.

La basura no solo ensucia la playa, sino que también se semi-entierra en la arena y se acumula en las zonas de ingreso.

Esto ha atraído a gaviotas y otras aves marinas, que consumen los restos dejados por los bañistas.

Vecinos y visitantes han mostrado su malestar por la situación y por el impacto del cierre durante el verano.

“Nos cierran el punto de los suspiros… las autoridades municipales no están en sintonía”, señaló una vecina a TV Perú.

El público también pidió al municipio reconsiderar la medida, ya que afecta a cientos de personas que planeaban disfrutar la playa.

El cierre coincide con la época de San Valentín, cuando muchas parejas y familias suelen visitar el balneario.

La Municipalidad de Chorrillos reiteró que la decisión busca garantizar la limpieza y seguridad, y pidió a los ciudadanos respetar las normas ambientales para prevenir futuras acumulaciones de basura.